الأمن السعودي يقبض على 3 مقيمين مصريين

أعلنت قوات الأمن السعودية، عن إلقاء القبض على 3 مقيمين مصريين، وذلك لمخالفتهم النظام البيئي، إذ قاموا بقطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي في منطقة الرياض.

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أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي في بيان، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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وفي سياق آخر، أصيب أكثر من 2000 شخص بإجهاد حراري منذ بداية الحج من بينهم 1,721 شخصًا، بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، على ما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

شهد موسم الحج هذا العام مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، من بينهم الكثير من كبار السن، مع إلغاء الحد الأقصى لعمر المشاركين.

ذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته قناة الإخبارية الحكومية "بلغت أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم (الخميس) 1721"، يضافون إلى 287 حالة سبق أن أعلنتهم الثلاثاء.