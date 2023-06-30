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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أحمد صديق يبدأ فترة معايشة مع كولر بالأهلي

أحمد صديق وكولر
أحمد صديق وكولر

بدأ أحمد صديق نجم النادي الأهلي السابق فترة معايشة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي، وذلك على هامش تدريبات الفريق التي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

 

 

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ووافق كولر على تواجد صديق في التدريبات وقضاء فترة معايشة تستمر لعدة أيام، بعد التنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وجاءت موافقة كولر في ظل كون صديق أحد نجوم النادي السابقين وحصل معه على العديد من البطولات بخلاف المشاركة في كأس العالم للأندية، بحانب مواقفه المميزة تجاه النادي في فترات سابقة.

وسعى صديق للاستفادة من تجربة كولر المميزة مع الأهلي، في ظل النتائج القوية التي حققها الفريق وتتويجه بلقبين لكأس السوبر المصري بخلاف كأس مصر وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتطور الكبير في أداء اللاعبين على الصعيد الخططي والبدني.

وكان صديق قد تلقى عدة عروض للتدريب خلال الفترة الماضية من أندية بالقسم الثاني، إلا إنه فضل الانتظار لحين الانتهاء من فترة المعايشة مع كولر، خاصة إنه يملك عدة تجارب بالعمل في قطاع الناشئين والأكاديمية بخلاف عمله كمدرب عام مع حسام البدري في نادي وفاق سطيف الجزائري، وبعد أن اجتاز العديد من الدورات التدريبية.

 

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، ويتبقي له 8 مباريات في مسابقة الدوري، ونعرض في السطور التاليه مباريات الأهلي المتبقية وما يحتاجه لحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فيوتشر يوم الأحد الموافق 2 من شهور يوليو المقبل، والتي تقام ضمن منافسات الجولة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ 24.

 

وتنطلق مباراة فيوتشر والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد السلام.

 

حيث يحتاج النادي الأهلي للوصول إلي النقطة 77 للتويج بطلًا للدوي المصري دون النظر لنتائج غيره، حين أن أقصي عدد نقاط سيصل إليه الوصيف بيراميدزهو 76 نقطة وهذا في حالة الفوز في الـ 3 مباريات المتبقية له كلها.

في سياق متصل دخل مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع نادي فناربخشة التركي من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق مبوانا ساماتا خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

 

ويبحث النادي الأهلي عن ضم مهاجم أجنبي بناء علي طلب مدربه السويسري مارسيل كولر، لعدم إقتناعه مع مهاجمين الفريق.

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