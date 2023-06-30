الأهلي يقترب من الهدف رقم 100 مع مارسيل كولر

اقترب الأهلي من تسجيل الهدف رقم 100 تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.









وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز ليرفع رصيده من النقاط إلى 68 نقطة ليعود إلى صدارة جدول الترتيب.



ويحتاج الأهلي إلى 9 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري المصري واستعادة البطولة الغائبة منذ موسمين.



ويسير السويسري مارسيل كولر مع الأهلي بخطى ثابتة في الدوري المصري بعدما حقق انتصاره رقم 21 من أصل 26 مباراة.



وفاز الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في 21 مبارة بينما تعادل في 5 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.



أهداف الأهلي مع مارسيل كولر



ويعد فوز الأهلي على البنك الأهلي هو الفوز رقم 12 بنتيجة 3-0 في جميع المسابقات هذا الموسم.



وتمكن الأهلي من الوصول إلى 99 هدفًا خلال 50 مباراة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.



وفي السطور التالية نستعرض أهداف الأهلي في جميع المسابقات مع مارسيل كولر :



1- سجل الأهلي 51 هدفًا خلال 26 مباراة في الدوري المصري الممتاز.



2- أحرز الأهلي 27 هدفًا في 14 مباراة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



3- سجل الأهلي 11 هدفًا خلال 4 مباريات في مسابقة كأس مصر.



4- تمكن الأهلي من هز الشباك 3 مرات في بطولة كأس السوبر المصري.



5- أحرز الأهلي 7 أهداف خلال 4 مباريات في كأس العالم للأندية.



ويعد محمد شريف هو اللاعب الأكثر تسجيلًا تحت قيادة مارسيل كولر في مسابقة الدوري المصري.



بينما يعتبر محمود عبد المنعم كهربا هو هداف الأهلي مع مارسيل كولر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.









وساهم علي معلول في 12 هدفًا مع كولر في الدوري المصري وهو أكثر لاعبي الأهلي مساهمة بالأهداف مع المدرب السويسري في المسابقة، بينما يعد بيرسي تاو هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف مع مارسيل كولر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مساهمات تهديفية.