عاجل
من مشرد إلى رجل وسيم.. أشخاص غيروا حياة إنسان (فيديو) الأهلي يقترب من الهدف رقم 100 مع مارسيل كولر
الجمعة 30 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يقترب من الهدف رقم 100 مع مارسيل كولر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

اقترب الأهلي من تسجيل الهدف رقم 100 تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

txt

مارسيل كولر.. ماذا قدم المدرب السويسري مع الأهلي في 50 مباراة



وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز ليرفع رصيده من النقاط إلى 68 نقطة ليعود إلى صدارة جدول الترتيب.
 

ويحتاج الأهلي إلى 9 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري المصري واستعادة البطولة الغائبة منذ موسمين.


ويسير السويسري مارسيل كولر مع الأهلي بخطى ثابتة في الدوري المصري بعدما حقق انتصاره رقم 21 من أصل 26 مباراة.

وفاز الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في 21 مبارة بينما تعادل في 5 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.
 

أهداف الأهلي مع مارسيل كولر
 

ويعد فوز الأهلي على البنك الأهلي هو الفوز رقم 12 بنتيجة 3-0 في جميع المسابقات هذا الموسم.
 

وتمكن الأهلي من الوصول إلى 99 هدفًا خلال 50 مباراة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.
 

وفي السطور التالية نستعرض أهداف الأهلي في جميع المسابقات مع مارسيل كولر :

1- سجل الأهلي 51 هدفًا خلال 26 مباراة في الدوري المصري الممتاز.

2- أحرز الأهلي 27 هدفًا في 14 مباراة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

3- سجل الأهلي 11 هدفًا خلال 4 مباريات في مسابقة كأس مصر.

4- تمكن الأهلي من هز الشباك 3 مرات في بطولة كأس السوبر المصري.

5- أحرز الأهلي 7 أهداف خلال 4 مباريات في كأس العالم للأندية.

ويعد محمد شريف هو اللاعب الأكثر تسجيلًا تحت قيادة مارسيل كولر في مسابقة الدوري المصري.

بينما يعتبر محمود عبد المنعم كهربا هو هداف الأهلي مع مارسيل كولر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

txt

علي يوسف مدافع الأهلي على رادار فريق ريو آفي في الميركاتو الصيفي



وساهم علي معلول في 12 هدفًا مع كولر في الدوري المصري وهو أكثر لاعبي الأهلي مساهمة بالأهداف مع المدرب السويسري في المسابقة، بينما يعد بيرسي تاو هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف مع مارسيل كولر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مساهمات تهديفية.

مواد متعلقة

علي يوسف مدافع الأهلي على رادار فريق ريو آفي في الميركاتو الصيفي

مارسيل كولر.. ماذا قدم المدرب السويسري مع الأهلي في 50 مباراة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

كولر يوجه رسالة إلى محمد شريف بعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي بثلاثية على البنك الأهلي

مروان عطية رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي
الجريدة الورقية