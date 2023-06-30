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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

المسجد الحرام يستعد لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع، في ثاني أيام التشريق وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام.

 

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، إن الرئاسة اتخذت إجراءات تنظيمية عدة ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية؛ لضمان سلاسة تفويج الحجاج وأداء نسكهم بيسر وسهولة.

الاستعداد لتفويج الحجيج لأداء الطواف

وأكد، أن المختصين بالحشود في الرئاسة على أتم الاستعداد لتفويج الحجيج لأداء الطواف ابتداءً من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، مع توفير منظومة للإرشاد المكاني في كافة المواقع التي تقع ضمن رحلة الحاج بالمسجد الحرام للتسهيل عليهم، وتوزيع الكثافات على جميع أدوار مبنى المطاف بالتوازي لعدم حدوث ازدحام، مشيرا إلى  استمرارية متابعة تطبيق جميع الخطط على أرض الواقع فيما يتعلق بالخدمات الأخرى المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

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