متابعة تعريفة الركوب بمدينة الواسطي في بني سويف خلال العيد

أكد تقرير المتابعة اليومي للأعمال التي تم تنفيذها بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف برئاسة حمادة راضي تنظيم حملة مكثفة لرفع مخلفات الشوارع والقرى التابعة.

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أسفرت الحملة عن رفع حوالي 80 طن قمامة من نقاط التجميع وتفريغ الحاويات وجمع المخلفات بشوارع التأمينات الاجتماعية السودان الرياض الديب شاويش المركز دمشق هنداوي حلب الكابتن خميس فلسطين حارة برسوم طراد النيل الجاحظ العبور عبد العليم بورسعيد البصرة المخبز وعدد من قرى وعزب المركز.

كما تفقد رئيس المركز حركة نقل الركاب بخطوط السير الداخلية كافة بالمركز بجانب خطي سير الواسطى بني سويف والواسطى المنيب والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم وجود أي تكدس بالمواقف، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير الخدمات للمواطنين كافة وخصوصًا أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما تم متابعة سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في المهد، إذْ تم إيقاف حالة بناء طابق علوي دون ترخيص داخل الحيز العمراني للمدينة والتحفظ على معدات البناء خلاط أسمنت، كما تم تنفيذ قرار الإزالة في المهد لحالات عدة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بقرية الزاوية وبني سليمان وإفوة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

طالب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإعداد تقرير يومي عن الجهود والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية في القطاعات الحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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