إزالة 75 حالة تعد على الأرض الزراعية  ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتى قد يستغلها البعض فى التعدى على الأراض الزراعية أو الشروع فى أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كل المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية



وتبين من التقرير الذى أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام أنه قد تم إيقاف وإزالة فى المهد لعدد 39حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء داخل الحيز العمرانى، بكافة مراكز المحافظة وذلك فى ثالث أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وتضمنت 33حالة تعد على الأراضى الزراعية وحالة واحدة على أملاك الدولة 5حالات بناء طوابق عليا بدون ترخيص ليصبح إجمالى ما تم إزالته خلال إجازة العيد إلى 75حالة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أى تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتى تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد.

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