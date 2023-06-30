فرنسا تشتعل والحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ

تضرر خلال المظاهرات التي اندلعت في فرنسا 492 مبنى، واحتراق 1000 مركبة، واندلاع 3880 حريقا منذ بداية الاشتباكات.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أن حركة الحافلات والقطارات توقفت في عموم باريس، بدءا من التاسعة مساءا اختبارا من الليلة ولأجل غير مسمى.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، قالت إن السلطات تدرس كل الاحتمالات لإعادة النظام في فرنسا، من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.

إعادة النظام على الأراضي الفرنسية

ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة الفرنسية، إلى فرض حال الطوارئ بهدف إعادة النظام على الأراضي الفرنسية.

ومن المنتظر أن يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13,00 (الساعة 11,00 ت غ) في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.