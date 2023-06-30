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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب المغرب الأولمبي يواجه الكونغو الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

منتخب المغرب الاولمبي
منتخب المغرب الاولمبي

يستعد منتخب المغرب الأولمبي مستضيف بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، لمواجهة قوية مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره منتخب الكونغو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا للشباب، والتي يحتضنها ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

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موعد مباراة منتخب المغرب الأولمبي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة المغرب والكونغو مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع منتخب المغرب الأوليمبي أمام الكونغو في كأس الأمم الإفريقية عبر قنوات

beIN Sports HD 4     

Arryadia TNT HD

 

تشكيل منتخب المغرب الأولمبي المتوقع

حراسة المرمى : إلياس ماكو

الدفاع : شادي رياض - بوكامير - لبيب - الهلالي

الوسط : بوشواري - ترغالين - يونس طه

الهجوم : الصيباري - الوزاني - إبراهيم صلاح

 

ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ونجح منتخب المغرب الأولمبي في التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس الإمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين وتصدر المجموعة الأولي التي جاء ترتيبها كالتالي:

المركز الأول: المغرب برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني: غينيا برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث: غانا برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع: الكونغو بدون رصيد.

 

 

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