بعثة منتخب مصر الأولمبى تسافر إلى المغرب..اليوم

تسافر بعثة منتخب مصر الأولمبى ، اليوم الجمعة، على أن تصل مطار كلازبلانكا ظهرًا، ويتحرك المنتخب إلى العاصمة المغربية، الرباط، من أجل بدء المعسكر التدريبي من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا.



ويلعب منتخب مصر مع نظيره الكونغو الودية 20 يونيو الحالي، ويذهب المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي إلى مدينة طنجة يوم 22 من نفس الشهر، ويبدأ رحلته في البطولة بمواجهة النيجر يوم 20 يونيو.

المنتخب الأولمبى يتعادل مع غانا 1-1 وديا استعدادا لأمم أفريقيا



وكان منتخب مصر الأولمبى قد تعادل مع نظيره الغاني بهدف لكل منهما فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".



أحرز هدف التقدم لمنتخب غانا دانيل أفري من ضربة جزاء فى الدقيقة العاشرة، وتعادل لمنتخب مصر ابراهيم عادل فى الدقيقة 39 قبل أن يهدر ضربة جزاء فى الدقيقة تصدي لها الحارس الغاني.



وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى لكرة القدم، اختار قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا تم الإعلان عنهم استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.





وتضم قائمة الانتظار الثلاثية كلا من :



محمد حمدى "انبى" ومحمد عبد الغنى "الاتحاد" وحسام أشرف "البنك الاهلى".



واختتم المنتخب استعداداته اليوم للقاء غانا الودي غدا قبل السفر الجمعة إلى الرباط لخوض ودية أخيرة ثم السفر إلى طنجة لبدء المنافسات الرسمية بلقاء النيجر يوم 25 يونيو .



وشهد التدريب الختامي حضور الأستاذ عامر حسين والكابتن محمد بركات عضوا مجلس الإدارة وقدم اللاعبون تدريبات قوية وحماسية .



وكان المنتخب الأولمبى لكرة القدم أدى مرانه الثاني بالإسكندرية استعدادا للقاء الودى مع غانا يوم الخميس الماضي فى معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابع.



