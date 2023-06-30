علي يوسف مدافع الأهلي على رادار فريق ريو آفي في الميركاتو الصيفي

أصبح نجم أهلي بنغازي علي يوسف علي رادار نادي ريو آفي البرتغالي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية ٢٠٢٣.

واقترب الفريق البرتغالي من حسم الصفقة، لينضم "يوسف" إلى أحد كبار الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، لموسم 2023/2024.

من جانبه قرر نادي الأهلي الليبي، عدم الوقوف أمام رغبه لاعبه علي يوسف حال قراره بالرحيل عن الدوري الليبي، والانتقال رسمياً إلى تشكيلة النادي البرتغالي.

يأتى ذلك في ظل رغبة النادي البرتغالي لتدعيم صفوفه، وتعزيز تشكيلته قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويجيد مدافع الأهلي، الدولي الليبي علي يوسف، إحراز الأهداف، كونه ضمن قائمة هدافي الموسم ٢٢/٢٠٢٣ المنقضي، ويحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين، بمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكان شهد الموسم الماضي، تكريم علي يوسف، وتتويجه بجائزة افضل لاعب في الموسم، والمقدمة من راعي منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد مدافع أهلي بني غازي حالياً، ضمن قائمة المنتخب الوطني الليبي، المتواجد حاليًا لخوض عدد من المباريات الأفريقية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان خاض علي يوسف إبراهيم ، مبارتين رفقه منتخب الفرسان، أمام الفريق التونسي، ذهابا وايابا، والذي انضم أيضًا للقائمة خلال مواجهتين أمام بوتسوانا وغينيا الاستوائية، وذلك ضمن منافسات ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢٤ المقامة في كوت ديفوار.

منتخب ليبيا يفشل في بلوغ أمم أفريقيا

يشار إلى أن منتخب ليبيا فشل في بلوغ أمم أفريقيا، بعد خسارته السبت أمام منتخب بوتسوانا، بنتيجة هدف دون رد، في ملعب فرانسيستوون ستاديوم.

والتقى المنتخبان في الجولة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة 10 من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية المؤجلة، لكأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 4 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في المجموعة العاشرة، فيما توقف رصيد منتخب ليبيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

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