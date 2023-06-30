موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فيوتشر مساء الأحد المقبل في اللقاء المؤجل الذي يجمع الفريقين من الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري:

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وفيوتشر فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد الأهلي والسلام ضمن مباريات الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر:

وتذاع مباراة الأهلي وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وعزز محمود كهربا تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراته رقم 50 مع النادي الأهلي في جميع المسابقة، والمباراة رقم 26 في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ويقود محمد شريف هجوم النادي في مباراة البنك الأهلي ويعد محمد شريف هو هداف النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري برصيد 9 أهداف ويعتبر محمد شريف هو هداف لقاءات الأهلي والبنك برصيد هدفين.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بقيادة كولر الفوز بثلاثية في 8 مباريات خلال بطولة الدوري، وكان منها الزمالك وبيراميدز.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بثلاثية من دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة