مارسيل كولر.. ماذا قدم المدرب السويسري مع الأهلي في 50 مباراة

تمكن المدرب السويسري مارسيل كولر من الوصول للمباراة رقم 50 مع النادي الأهلي بعدما قاده في مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.



وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة وهي النتيجة المفضلة له هذا الموسم على المستوى المحلي.



ووصل الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر إلى 68 نقطة ليعود إلى صدارة الدوري المصري الممتاز.



وحقق السويسري مارسيل كولر العديد من الأرقام المميزة والرائعة في أول 50 مباراة له مع الأهلي في جميع المسابقات.



مارسيل كولر في 50 مباراة مع الأهلي





مارسيل كولر

1- وصل مارسيل كولر مع الأهلي إلى 50 مباراة في جميع المسابقات بواقع 26 مباراة في الدوري المصري و4 في كأس مصر و4 مباريات في كأس العالم للأندية و مباراتين في كأس السوبر المصري و14 مباراة في دوري أبطال أفريقيا.



2- حقق الأهلي مع مارسيل كولر 21 فوزًا من 26 مباراة في الدوري المصري الممتاز بينما حقق الفوز في مباراتين من أصل 4 مباريات في كأس العالم للأندية، وفاز في جميع مبارياته مع المدرب السويسري في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري بينما حقق 9 انتصارات في بطولة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



3- حقق مارسيل كولر مع النادي الأهلي إجمالي 38 مباراة بينما تعادل في 8 مباريات وخسر 4 مباريات فقط في 50 مباراة.



4- سجل الأهلي مع مارسيل كولر 99 هدفًا بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا.



5- حقق الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر الفوز بنتيجة 3-0 في 12 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات.



6- شارك 34 لاعبًا من الأهلي مع مارسيل كولر على مدار الموسم الحالي.



7- توج مارسيل كولر بعد 294 يومًا و50 مباراة مع الأهلي بـ 4 بطولات بواقع كأس السوبر المصري مرتين وكأس مصر مرة واحدة ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.



8- وصل مارسيل كولر إلى 68 نقطة مع الأهلي خلال 26 مباراة بالدوري المصري، ويحتاج إلى 3 انتصارات فقط من أجل حسم بطولته الخامسة مع فريق القلعة الحمراء.



ويحتاج مارسيل كولر إلى خوض 5 مباريات مع الأهلي من أجل تحطيم عدد مبارياته مع منتخب النمسا الذي تولى تدريبه في 54 مباراة.