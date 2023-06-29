عاجل
فرنسا تدفع بـ 40 ألف شرطي للسيطرة على أعمال العنف .. فيديو نجولو كانتي يستحوذ على نادي الدوري البلجيكي وزير السياحة يوجه بفتح تحقيق عاجل في مشاكل مخيمات منى أعمال الشغب تتواصل في فرنسا بعد إنهاء حياة مُراهق على يد الشرطة استقرار سعر الذهب في سوق الصاغة ثاني أيام عيد الأضحى
الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

"القومي لذوي الإعاقة" تهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

المجلس القومي للإعاقة
المجلس القومي للإعاقة

توجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والسلام والبركات.

اقرأ أيضا.. إيمان كريم تشارك في اجتماع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر 16 COSP

الدكتورة إيمان كريم


وأعربت المشرف العام على المجلس، في تهنئتها عن خالص وصادق امنياتها بدوام موفور الصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تنعم مصرنا الحبيبة دوما بالأمن والآمان، سائلة المولى عز وجل أن يعيد أيام العيد بالخير والنصر على مصرنا الحبيبة، وأن يعيدها على شعبنا العظيم بالرحمة والمغفرة.

txt

إعداد إستراتيجية قومية للتمكين التكنولوجي للأشخاص ذوي الإعاقة

txt

قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حظيت باهتمام كبير بعد دعم الرئيس السيسي

txt

انطلاق المعرض الرابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمطروح

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، على وافر شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجهوداته المتواصلة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاهده بأن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة على قدر المسئولية في بناء وتنمية الوطن.

مواد متعلقة

50 ألف خدمة طبية مجانية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات

"100 يوم صحة" تقدم 89 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات

وزير الصحة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المجازر وأماكن بيع اللحوم والطيور

وزير الصحة يرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد الأضحى المبارك

وزير الصحة يُشيد بمؤشرات الأداء للحملة القومية "100 يوم صحة"

انهيار عقار الاسكندرية.. كوادر الشباب المصري تساعد في عمليات الإنقاذ

عاجل.. استخراج جثمان من أنقاض عقار الإسكندرية المنهار ومصابين اثنين

متابعة حملة 100 يوم صحة من الغرفة المركزية للتحكم بالعاصمة الإدارية
الجريدة الورقية