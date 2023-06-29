"القومي لذوي الإعاقة" تهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

توجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والسلام والبركات.

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الدكتورة إيمان كريم



وأعربت المشرف العام على المجلس، في تهنئتها عن خالص وصادق امنياتها بدوام موفور الصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تنعم مصرنا الحبيبة دوما بالأمن والآمان، سائلة المولى عز وجل أن يعيد أيام العيد بالخير والنصر على مصرنا الحبيبة، وأن يعيدها على شعبنا العظيم بالرحمة والمغفرة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، على وافر شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجهوداته المتواصلة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاهده بأن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة على قدر المسئولية في بناء وتنمية الوطن.