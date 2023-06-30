نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

تقدم عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأصدق آيات التهاني القلبية إلي القيادة السياسية، وقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيه، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وجاءت نص التهنئة كالتالي:

يسعدنى أن أتقدم بأصدق آيات التهاني إلي القيادة السياسية وقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التى شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضاري لأمتنا المصرية.

كذا أهنئ القوات المسلحة المصرية، التي أكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة، التى لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل فى حماية أركان الدولة المصرية ودورها العظيم، فى الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته.