الحدائق والمتنزهات وممشى أهل مصر تجذب المواطنين

زحام على المراكب النيلية.. والصور السيلفى توثق الذكريات الجميلة

شهد اليوم الثانى من أيام عيد الأضحى المبارك إقبالاً كبيراً للمواطنين على الحدائق والمتنزهات، للاستمتاع بإجازة العيد وقضاء أوقات سعيدة مع الأسرة والأطفال.

وبطول كورنيش النيل، حيث يمتد ممشى أهل مصر من كوبرى إمبابة المعدنى حتى كوبرى 15 مايو، استمتع الزوار بالمنظر الجمالى للكورنيش بعد تطويره والجلوس لمشاهدة النيل وتناول الوجبات والمشروبات من مطاعم وكافيهات الممشى السفلى بالكورنيش، حيث قصده الهاربون من حرارة الجو الذين حضروا للاستمتاع بالمياه.

واستمتع المترددون على الحديقة الدولية بمدينة نصر بالفقرات الفلكلورية المقدمة بها، ومنها الأراجوز والتنورة والفرق الشعبية، فى جو من البهجة داخل الحديقة، انعكس على وجوه الكبار والصغار، بالإضافة إلى تشغيل قطار الأطفال الذى يجوب أرجاء الحديقة، ولعب الأطفال بالكرة واستمتعوا بالمساحات الخضراء.

كما شهدت الملاهى والألعاب الترفيهية بالحدائق والمتنزهات إقبالا واسعا من الأطفال.

وانتقل المحتفلون بالعيد من الحدائق إلى الكورنيش، واستمتعوا بالمياه من خلال ركوب المراكب النيلية والذهاب فى جولة نيلية بنهر النيل، حيث يستقر أكبر عدد من المراكب بمرسى حديقة الجزيرة الملاصقة لكوبرى قصر النيل بالزمالك.

ووثق المصريون ذكرياتهم الجميلة داخل الحدائق عبر التصوير الفوتوغرافى والتقاط الصور السيلفى، واستمتعوا بالجلوس على المساحات الخضراء الشاسعة.

وتعد حدائق محافظة القاهرة مقصداً رئيسياً لسكان القاهرة الكبرى، لكثرتها وتنوعها ما بين عامة ومتميزة ومتخصصة، ويوجد بأغلبها ألعاب ترفيهية، حيث يوجد بالعاصمة ما يقرب من 300 حديقة عامة و31 حديقة متخصصة، و17 حديقة متميزة، تشهد جميعها ازدحاما كبيرا خلال أيام العيد.

وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بالشوارع والميادين، للحفاظ على الأمن، والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، كما تم تعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواق الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.