المصريون يهربون من حرارة الجو إلى الشواطئ والحدائق والمتنزهات

فى ثانى أيام عيد الأضحى

إقبال على حدائق الحيوان فى المحافظات.. و«الزومبا» تجذب السياح فى الغردقة

واصل المصريون احتفالهم بعيد الأضحى المبارك فى ثانى أيامه، بعد قضائهم اليوم الأول فى ذبح الأضاحى وتبادل الزيارات العائلية.

هرب المصريون من حرارة الجو المرتفعة إلى الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وشهدت حدائق الحيوان فى بعض المحافظات إقبالاً كبيراً، حيث تجذب الحيوانات الصغار والكبار، وتتاح الفرصة للأطفال لقضاء وقت ممتع.

واستمتع المصريون فى بعض المحافظات ذات الطبيعة التراثية بزيارة الأماكن ذات الطبيعة الخلابة، مثل محافظة الفيوم التى أقبل فيها الزوار على البحيرات والشلالات والعيون.

كما شهدت محافظة البحر الأحمر ذات الطبيعة الساحلية إقبالاً من السياح الذين استمتعوا برياضة الزومبا على الشواطئ.

رغم ارتفاع درجات الحرارة بمحافظة أسيوط، إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين خرجوا إلى الشوارع للاستمتاع بثانى أيام عيد الاضحى وقضاء أوقات ممتعة داخل الحدائق والمتنزهات والمولات، حيث شهدت حديقة الفردوس بأسيوط، الشهيرة بحديقة الغلابة، إقبالا متوسطا من المواطنين والأهالى أول أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.

وتتميز حديقة الفردوس بأسيوط بملاءمتها لجميع الأعمار والفئات، خاصة عقب تجديدها من قبل المحافظة، فهى تتمتع بوجود الأشجار، ومقاعد تلائم الأطفال والكبار، وكذلك يوجد بها العديد من الأكشاك المتخصصة فى بيع الطعام والوجبات السريعة والسلع المختلفة.

وعن أسعار الدخول، تبلغ سعر تذكرة دخول حديقة الفردوس جنيهين فقط للفرد الواحد، وهو ما يساعد الأسر بالمحافظة على الذهاب إليها بسبب انخفاض سعرها، ويبلغ سعر الدخول للجلوس على المقاعد المواجهة للنيل جنيهين، بينما تبلغ أسعار الألعاب 20 جنيها للعبة الواحدة.

وواصلت مراكز الشباب والرياضة فتح أبوابها أمام الأعضاء والزوار لممارسة كافة النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية خلال أيام العيد، وساهم فتح أبواب المركز فى جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم، لقضاء يوم ترفيهى والمشاركة فى كافة الفعاليات، وكذلك توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة فى نفوس رواد الهيئات الرياضية.

وفى محافظة كفر الشيخ توافد عدد كبير من أهالى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على مصيف بلطيم لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالهدوء. ولجأ عدد كبير من المصيفين للبحر وشواطئ المصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة ، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بطول الشاطئ .

وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذى يتميز به المصيف.

وأشاد المصيفون بتوفير أفضل الخدمات لهم، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف، وتوزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وشهدت الشواطئ تواجد 100 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكى «موتوسيكل مائى» و 3 لنشات بحرية.

كما شهدت حدائق ومتنزهات مدن المحافظة توافد الآلاف من أهالى كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، رغم ارتفاع حرارة الجو، لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة «صنعاء» بكفر الشيخ وحديقتى الحيوان والأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات.

وفى الشرقية شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، أمس، إقبالا كبيرا من قبل الزائرين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال أيمن لطفى مدير عام الحديقة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، فقد تم تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة، والتشديد على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، مع مراعاة التباعد الاجتماعى وتنظيم عملية الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف «لطفى» أن الحديقة استقبلت خلال اليوم 2700 زائر من مختلف الأعمار، ومن المتوقع أن يزيد عدد الزائرين بعد انكسار موجة الحر، ونزولهم للاستمتاع بإجازة العيد.

وأكد مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أن الحديقة تم دعمها مؤخراً بـ غزال، واللامة الأهليّة، وسلاحف سوداني، وطاووس هندى، ودجاج زينة، وورل صحراوي، لافتاً إلى تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الإجازات والراحات خلال تلك الفترة.

وفى الفيوم، شهدت الأماكن السياحية إقبالا كثيفًا على شواطئ بحيرة قارون وعين السيليين وحديقة الحيوان وشلالات وادى الريان، والتى كان لها النصيب الأكبر من الجذب السياحى وكثافة الزائرين من أبناء المحافظة والوافدين من المحافظات المجاورة، نظرا لما تتمتع به المنطقة من جمال الطبيعة والبحيرة المسحورة وجبل المدورة والشلالات العديدة، ويتكون وادى الريان من البحيرة العليا والبحيرة السفلى ومنطقة الشلالات التى تصل بين البحيرتين ومنطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلى، ومنطقة جبل الريان، وهى المنطقة المحيطة بالعيون، ومنطقة جبل المدورة التى تقع بالقرب من البحيرة السفلى.

وترجع زيادة أعداد الزائرين بهذه الكثافة إلى أن غالبية المواطنين يتفرغون فى أول أيام العيد لذبح الأضاحى والزيارات الأسرية وصلة الرحم ويبدأون فى اليوم الثانى الخروج إلى المتنزهات والمناطق السياحية بالمحافظة للاحتفال بالعيد.

وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وجه بتوفير كافة سبل الراحة فى الأماكن السياحية، وتشمل التواجد الأمنى والقوافل الطبية المجهزة وصيانة ونظافة الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية، وتجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفورى فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والمتنزهات والأماكن السياحية.

وفى محافظة قنا، شهد الكورنيش أمس الخميس، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين خاصة الأطفال والشباب والفتيات.

كما شهدت محال بيع المأكولات والمشروبات ومحال المواد الغذائية، إقبالا كبيراً من قبل المواطنين، خاصة الأطفال، وأيضا ركوب الخيل وتأجير الدراجات البخارية ولعبة القنص بالبنادق واستقلال المراكب النيلية التى كان لها نصيب الأسد فى فسحة الصعايدة والاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وألقت الأحوال الاقتصادية هذا العام بظلالها على الاحتفال بالعيد، وكان لها أثرها السلبى على حركة البيع والشراء. يقول عبدالهادى السيد «تاجر» إن هناك حالة من الركود فى البيع والشراء فى عيد الأضحى المبارك، مرجحا ذلك بفعل الظروف الاقتصادية وموجة الغلاء التى طالت كل شىء على حد تعبيره.

وذكر أحمد على «صاحب محل لبيع ألعاب الأطفال» أن هناك زيادة طرأت على أسعار بيع اللعب، موضحاً أن الإقبال على شراء الألعاب أقل من المتوسط هذا العام، على عكس السنوات الماضية، معوّلا انخفاض الإقبال بسبب ارتفاع الأسعار واتجاه الأسر إلى الاقتصاد وترتيب أولوياتها فى عملية الشراء.

وكانت المطاعم وعربات بيع الأطعمة السريعة الأوفر حظاً فى عملية البيع والشراء هذا العام، وفق ما صرح به غريب عبدالراضى صاحب عربة بقنا، مضيفاً أن المصريين لا يستطيعون الاستغناء عن عادات الأكل والشرب خصوصاً خلال أيام العيد.

وفى محافظة الدقهلية شهدت المتنزهات والحدائق والشواطئ إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستمتاع بعيد الأضحى المبارك، حيث حرصت الأسر على الذهاب للمتنزهات والحدائق منذ الصباح الباكر.

وشهدت المشاية السفلية بمدينة المنصورة إقبالاً كبيراً من جميع فئات المجتمع للتنزه والتقاط الصور التذكارية.

وأكد محمد ونيس حرصه على مواصلة الاحتفال بالعيد لليوم الثانى بزيارة الأقارب والجيران لتقديم واجب التهنئة بمناسبة العيد والقيام بتوزيع العيديات الجديدة على الأطفال وإدخال البهجة فى قلوبهم، كما تقدم العائلات لبعضها البعض اللحوم والكعك والبسكويت.

وأشار أحمد أنور إلى أن العيد يأتى بفرحة غامرة على جميع الأهالى، ويحرص الأطفال والشباب خلال أيام العيد بمشاركة الكبار على ممارسة طقوسه القديمة والمعتادة التى ورثوها عن الآباء والأجداد أبرزها التزاور.

وأضاف محسن الشال أن بعض الأسرة حرص على التوجه إلى الحدائق العامة والمتنزهات ومدن الدقهلية وتناول أكلات البيت الخفيفة التى اصطحبوها معهم، مشيرا إلى قيام البعض بشراء الفسيخ، حيث اعتادوا على تناول الأسماك المملحة.

واستعدت محافظة الدقهلية لعيد الأضحى المبارك من خلال تطوير الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق فى جميع مراكز ومدن المحافظة، وتم التشديد على المسئولين من رؤساء الأحياء والمدن لتحقيق عنصر الأمان والنظافة، فضلا عن قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدى للمخالفين.

وفى البحر الأحمر، جذبت رياضة الزومبا الآلاف على شواطئ الغردقة من السياح المصريين من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطئ المفتوحة على أنغام الموسيقى.

وكشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر أن فنادق الغردقة تحرص على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة السائحين المصريين والأجانب.

وأوضح «محمود» أن «الزومبا» هى رقصة رياضية جذبت الصغار والكبار والرجال والسيدات، ويحرص السياح على ممارستها يوميا وهى من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشارا فى العالم.

وشهدت شواطئ الغردقة فى أول أيام عيد الأضحى إقبالا كبيرا من المصريين من كل محافظات مصر للاحتفال بالعيد، حيث يحتفل الآلاف من المصريين من أبناء البحر الأحمر والمحافظات بأول أيام عيد الأضحى.

أوضح إيهاب السيد مدير عام القنادق بالغردقة أن الفنادق والقرى السياحة بالغردقة مع بدء إجازة عيد الأضحى شهدت ارتفاعا كبيرا فى الحجوزات المؤكدة لتعلن إدارات الحجز فى الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة أنها كاملة العدد خلال أسبوع إجازة عيد الأضحى المبارك، حسب الحجوزات المؤكدة للنزلاء من المصريين والأجانب والعرب.