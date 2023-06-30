إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

تعرض 10 عمال للإصابة فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز أبوقرقاص، وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.

مصرع 3 أشخاص في حادثين بكفرالشيخ

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة وأصيب 2 فى حادثين منفصلين بكفر الشيخ. حيث لقى رجل وسيدة مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق "قلين - دسوق" بمدخل مدينة قلين، تم نقل المصابين والوفيات من خلال سيارات الإسعاف إلى مستشفى قلين المركزي.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية؛ نتج عن ذلك مصرع رجل وسيدة، فيما أصيب 2 آخرين في ذلك الحادث.

وتبين من التقرير الطبي لمستشفى قلين المركزي، مصرع أحمد علي محمد نوار، وندى هاني رمزي، وذلك عقب وصولهما إلى استقبال مستشفى قلين المركزي، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قلين المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وأصيبت بدور عبد الفتاح الحامولي، وعبد الكريم محمد مطر، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وكسور، حيث يقوم الأطباء داخل مستشفى قلين المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

كما لقيت سيدة مصرعها، بعد سقوطها من علو، من منزلها الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ. تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بمصرع "إ.أ.م"، ربة منزل، في نهاية العقد الثالث من العمر، لسقوطها من علو في منزلها الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ.

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

تحرر بذلك المحضر 7135 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة مركزي كفر الشيخ والرياض بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة المتوفاة لبيان أسباب الوفاة، وتولت التحقيق.