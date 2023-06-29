إصابة 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

تعرض 9 مواطنين للإصابة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

رفع 22 سيارة متهالكة ومتروكة في الشوارع

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت الأجهزة الامنية من رفع 22 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما نجحت فى ضبط (418) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة ، وتم تحرير 992 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وتشمل بنود خطط التامين الانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التأمين على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشراقية والقيادية، لمتابعة سير الآداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكبرة من أجل الوصول لشوارع أكثر أمناً وأماناً الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويقوم رجال الإدارة بحملات يومية مُكبرة على كافة الأرجاء بهدف ضبط كافة أنواع المخالفات المختلفة، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المواطن.