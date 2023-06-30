السيسي: قضينا على أمراض أوجعت المصريين (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب، وقدمتها مؤسساته الوطنية، لا يليق بها إن شاء الله سوى الانتصار.

وتابع “السيسي” خلال كلمته في ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة: "الانتصار بالمضي بقوةٍ وثقة على طريق التنمية والبناء على طريق تحسين أحوال وحياة الناس، وتوفير الظروف المناسبة، لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب المصري، بكل أطيافه وفئاته.

وشدد على أن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضي والقلق إلى الاستقرار والأمن قادر على استكمال مسيرته التنموية الشاملة للتي تشهد تقدما سريعًا يطال كل شبر من أنحاء الوطن.

وتابع أن هذه المسيرة بدأت من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة والتي تشهد صورة حقيقية تؤهل مصر لمسار الدول المتقدمة من الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة المتحددة والخضراء إلى استصلاح الأراضي بمساحات كبيرة ليس لها مثيل في تاريخ مصر إلى الصحة والتعليم.

وواصل: “وهم شغل مصر الشاغل من خلال القضاء على أمراض أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر، مرورا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، إنقاذا للملايين من الأهالي من واقع لا يليق بهم ولا بمصر”.