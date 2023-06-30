عاجل
السيسي: جيل 30 يونيو الأقدر على تحمل المسئولية وبناء الدولة الحديثة (شاهد)
الجمعة 30 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

طلائع الجيش يلتقي سيراميكا كليوباترا بحثًا عن طوق النجاة بالدوري المصري

طلائع الجيش وسيراميكا
طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

يلتقي فريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش مع نظيره سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

txt

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي بثلاثية على البنك الأهلي

txt

الأهلي يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري المصري


ويسعى فريقا طلائع الجيش وسيراميكا الي تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط .


ويدخل فريق الكرة الاول بنادى طلائع الجيش محتلا المركز الخامس عشر فى جدول الدورى المصري برصيد 32 نقطة، محصلة 31 مباراة خاضها الفريق حقق من خلالها الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وأحرز 30 هدفًا واستقبل 41 أخرين.


وعلى الجانب الأخر يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 31 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 أخرين، وسجل 29 هدفًا وتلقى 30 هدفًا.

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة 

3- فيوتشر 57 نقطة 

4- الزمالك 56 نقطة

5-  المصري البورسعيدي 44 نقطة 

6- المقاولون العرب 43 نقطة 

7- فاركو 41 نقطة 

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة 

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة  36 نقطة 

11- البنك الأهلي  35 نقطة 

12- الإسماعيلي 34 نقطة 

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة 

14-  أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة 

16- غزل المحلة 32 نقطة 

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة

مواد متعلقة

كولر يوجه رسالة إلى محمد شريف بعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي بثلاثية على البنك الأهلي

الأهلي يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري المصري

ترتيب هدافي الأهلي في الدوري المصري قبل مواجهة البنك

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وقبل مواجهات اليوم

الجريدة الورقية