أسعار الذهب في محال الصاغة والأسواق في ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى، استقرارًا في سوق الصاغة، وسجل عيار 24 قيمة 2629 جنيهًا.

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وعادت أسعار الذهب عالميًا للارتفاع مرة أخرى بعد أن استهلت تعاملات اليوم بتراجع.

سعر الذهب الآن:



سعر الذهب عيار 24:

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن قيمة 2629 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21:

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن قيمة 2300 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 18:

سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن 1971 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14:

سجل سعر الذهب عيار 14 في مصر 1533 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الآن:

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 18400 جنيه من دون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا بالدولار:

وارتفع سعر الذهب عالميًا اليوم، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1،908.87 دولار للأوقية مسجلًا عودة للارتفاع بنسبة 0.07% وكان سعر أوقية الذهب وصل إلى 1،907.4 في آخر سعر للإغلاق.



