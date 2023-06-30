الكلاب الضالة تجتاح شوارع القناطر الخيرية.. والأهالي تستغيث بمحافظ القليوبية

اشتكى أهالي شارع 14 بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في الشوارع والميادين المحيطة، لدرجة اقتحامها المنازل وتعريض حياة الأهالي للخطر، خصوصًا الأطفال.

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واستغاث الأهالي بمحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، بضرورة إيجاد حل للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، خصوصًا بعد عقر طفل أمام منزله من قبل كلب ضال.

وطالب الأهالي من محافظ القليوبية، بإرسال لجنة من الطب البيطري؛ لاصطياد الكلاب الضالة من الشارع، وإيداعهم في أماكن بعيدة عنهم.

وروى الأهالي واقعة عقر طفل، إذ قالوا: "بعد صلاة العيد مباشرة هاجم كلب ضال مسعور طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وعضه في وشه، ما تسبب في إصابات خطيرة للطفل، وكان في شهود عيان للحادث، خصوصًا أن الطفل لم يؤذي الكلب وهذا موضح في الفيديو".

وأضافوا "المنطقة فيها كلاب ضالة كتيرة، لدرجة إن الكلاب بقت تدخل المنازل، والناس عايشة في رعب وخوف على طول".

التقرير الطبي للطفل المصاب



