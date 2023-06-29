صيدليات سر الدواء تحتفل بمناسبة مرور 74 عاما على تأسيسها

تحتفل سلسلة صيدليات سر الدواء بمناسبة مرور 74 عاما على تأسيسها، ففي عام 1949، أسس الدكتور جميل سعدون صيدلية السعدون في وسط مدينة اربد، وهي واحدة من أولى صيدليات المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك الوقت.

ورث ابنه الدكتور سمير سعدون المهنة والاخلاص فيها، ومع ابنائه استكملوا مسيرة الصيدلية وأطلقوا مشروع مجموعة صيدليات سر الدواء، وذلك استنادًا على دراستهم للسوق الصيدلاني وتطوراته في الألفية الجديدة.

تسعى مجموعة صيدليات سر الدواء اليوم لتقديم الرعاية الصحية الاستثنائية والخدمات الصيدلانية المتكاملة في مدينة اربد، وذلك من خلال تمكين الكادر الصيدلاني لديها لتحسين نوعية الحياة للعملاء، وعن طريق الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم رعاية متكاملة ومبتكرة.

صيدليات سر الدواء تقدم خدمات متنوعة

وتقدم المجموعة خدمات صيدلانية متنوعة، بما في ذلك الاستشارة الصيدلانية، والفحوصات المجانية لقياس الضغط ومستويات السكري، وجهاز فحص البشرة، وتقديم نصائح تغذية شاملة، بهدف تحسين نمط الحياة الصحي للعملاء.

كما تحرص مجموعة صيدليات سر الدواء على تقديم خدمات صيدلانية ورعاية صحية متميزة للعملاء في مدينة اربد ومناطق أخرى في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعتمد المجموعة على فريق عمل مؤهل ومدرب على أحدث الأساليب والممارسات الصيدلانية، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة.

وتشمل خدمات صيدليات سر الدواء، على سبيل المثال لا الحصر، صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بجودة عالية، وتقديم الاستشارة الصيدلانية المتخصصة، وتقديم الفحوصات المجانية لقياس الضغط ومستويات السكري، وجهاز فحص البشرة، وتوفير منتجات التغذية الصحية والمكملات الغذائية الطبيعية المختلفة، إلى جانب توفير خدمات التوصيل المنزلي للأدوية لعملائهم.

وتسعى مجموعة صيدليات سر الدواء باستمرار إلى تحسين خدماتها وتوسيع نطاق عملها، وذلك من خلال الابتكار والتطوير المستمر للعمليات الصيدلانية وتنويع خدماتها، وتعزيز الاتصال والتفاعل مع العملاء ومجتمع المدينة بشكل عام.