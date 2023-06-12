رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الاختبارات الإلكترونية بكليتي الصيدلة وطب الأسنان

تابع الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، عقد الاختبارات الإلكترونية بنظام أسئلة الإجابات الطويلة والاختيار من متعدد لطلاب الدراسات العليا بكلية الصيدلة، وذلك لأول مرة بالجامعة كتجربة رائدة بجميع الجامعات المصرية، وذلك تحت إشراف الدكتورة ولاء سرحان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، والدكتور هانى الباسوسي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للإبتكار وريادة الأعمال، و الدكتور حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ولاء سرحان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية ووحدة التعليم الإلكترونى.

كما تفقد الدرندلي، الاختبارات الإلكترونية بالمركز، والتي ضمت الفرقتين الثانية والرابعة بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، والفرقة الثالثة بكلية الصيدلة.

وأثنى رئيس الجامعة على جهود فريق العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية، مشيدا بالتعاون والتنسيق من خلال إدارة كليتي الصيدلة وطب الأسنان فى الإشراف على الاختبارات، واطمأن رئيس الجامعة على الطلاب، الذين أبدوا بدورهم إعجابهم واستحسانهم لطريقة عرض الأسئلة وترتيب الاختبار.

وأشاد الدرندلي بتجهيزات المعامل ومدى الاستعداد التام لاستقبال الطلاب وتوزيعهم باللجان، والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات اللازمة، مؤكدا على حرص الجامعة على النهوض بالعملية التعلمية، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية، التي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.