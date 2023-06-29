موعد مباراة مصر المقبلة الحاسمة أمام الجابون

في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الجابون، والتي تجمع الطرفين ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا الأولمبي تحت 23 عامًا، والمقامة في دولة المغرب.

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يوجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي تضم كلًا من منتخبات النيجر ومالي والجابون، ويعتبر لقاء الجولة الثالثة هو الأهم بالنسبة للفراعنة لحسم التأهل لدور نصف نهائي البطولة.

يحتل منتخب النيجر المركز الأول في مجموعة مصر برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن الفراعنة أصحاب المركز الثاني في المجموعة بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة مصر والجابون المقبلة:

من المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام نظيره الجابون يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل، وتنطلق مواجهة الفراعنة على ملعب ستاد طنجة، في تمام الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فرص منتخب مصر للتأهل لنصف النهائي:

يحتاج منتخب مصر الأولمبي لتحقيق الفوز على الجابون في لقاء الجولة الثالثة ليضمن التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، من دون النظر لباقي نتائج المجموعة.

أما في حالة التعادل سيحتاج الفراعنة لتعادل، أو خسارة منتخب مالي أمام النيجر بالجولة الثالثة، وفي حالة الخسارة من الجابون سيحتاج لتعادل مالي، أو خسارتهم أيضًا بنفس الجولة.

تعادل منتخب مصر في لقاء الجولة الأولى أمام النيجر من دون أهداف، وحقق الانتصار بهدف نظيف على مالي في الجولة الثانية، ويحتاج للفوز في الجولة الثالثة لتأكيد التأهل بالمركز الأول ليلاقي غانا أو غينيا عن المجموعة.

أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بالمغرب:

حسم منتخب المغرب التأهل بشكل رسمي عن المجموعة الأولى بعدما حقق الانتصار في أول مواجهتين على غينيا وغانا، بينما تأكد خروج كل من منتخبات الكونغو عن المجموعة الأولى الجابون عن المجموعة الثانية، يحتاج الفراعنة لاستغلال حالة منافسة في الجولة الثالثة لسهولة انتزاع الثلاث نقاط والعبور لنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بالمغرب.

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