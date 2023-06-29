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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ماشاريبوف في قائمة معسكر النصر السعودي

ماشاريبوف
ماشاريبوف

ظهر النجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف صانع ألعاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في قائمة الفريق التي تستعد لمعسكر أصفر الرياضة المقرر له في البرتغال استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

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أكدت مصادر من داخل النصر ان اللاعب الاوزبكي سيلتحق يوم الاثنين المقبل الموافق 3 من شهر يوليو المقبل، بمعسكر النصر في البرتغال استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد .

ينتهي عقد ماشاريبوف مع النصر خلال 6 أشهر من الىن، حيث سيكون اللاعب مجانًا للتعاقد لأي فريق خلال انتقالات شهر يناير المقبل، ويمكنه الرحيل لأي فريق والاتفاق مع أي نادي بداية من الآن.

موقف ماشاريبوف من البقاء مع النصر

انتقل اللاعب الأوزبكي للنصر في يناير 2021 ، ولن يوافق على البقاء مع العالمي في الموسم المقبل خاصة وأنه يريد الحصول على فرصة اللعب كأساسي في الموسم الجديد، والمقرر ان ينطلق في أغسطس المقبل.

موقف النصر من ماشاريبوف

ينوي نادي النصر رحيل اللاعب الأوزبكي جلال الدين في يونيو الجاري من خلال بيع عقده أو الرحيل على سبيل الإعارة.

شارك ماشاريبوف مع النصر في الموسم الماضي خلال 4 مباريات بشكل أساسي من أصل 15 لقاء خاضه مع الأصفر في 2022-2023، وتمكن خلالهم أن يصنع هدفين، ومنذ الانتقال لأصفر الرياض شارك البالغ 29 عاما مع النصر في 45 مواجهة، سجل فيها 4 أهداف وصنع 8 أهداف.

العروض التي تلقاها ماشاريبوف

حصل ماشاريبوف على عقد من النادي الاهلي المصري للانتقال له في يناير الماضي، وكان اللاعب قريب للغاية من التوقيع الرسمي لكنه لم يتخطى الكشف الطبي ليعود للمملكة من جديد دون أن تتم الصفقة.

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سيدخل النصر في معسكر بالبرتغال في أول يوليو المقبل وسيلعب خلاله لقاء ودي امام فريق سيلتا فييجو، وبعدها سيدخل في معسكر باليابان سيلعب خلاله مواجهتين أمام أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وانتر ميلان الإيطالي.

وفي سياق أخر يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر من حسم التعاقد مع اللاعب الكرواتي بروزوفيتش، ليكون ضمن كتيبة الأصفر في الموسم المقبل وأول صفقات العالمي في يونيو الجاري.

 

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