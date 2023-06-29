حرق المصحف في السويد .. اتحاد الجاليات يستنكر "يخالف عمل المجلس الأوروبى"

أدان إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا بشدة قيام بعض المتطرفين السويدين بحرق المصحف الشريف أمام المركز الإسلامى بإستكهولم والذى يمثل إذراء الأديان والحض على الى الكراهية فى أبشع صورها.

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وقال محمد الزفزاف، رئيس إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، إن هذا العمل الإجرامى والسلوك الغير حضارى يخالف ما ورد من مبادئ فى الفصل السادس من المعاهدة الأوروبية ويتناقض تماما مع ماورد فى حيثيات قرار إطار عمل المجلس الأوروبى الصادر بتاريخ 28 نوفمبر2008 من الفقرة الأولى حتى التاسعة من أن العنصرية والكراهية على اساسس الدين او العرق أواللون أو القومية هو انتهاكات مباشرة لمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.



وتابع الزفزاف: "إن غض الطرف لحكومة السويد عن العمل الشائن الذى قام به هؤلاء الجناة المتطرفون يخالف بوضوح وصراحة ماورد فى المادة (1) من قرار إطار عمل المجلس الأوروبى الصادر بتاريخ 28 نوفمبر2008 بأنه على جميع الدول الأعضاء إتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة التحريض العلني على العنف أو الكراهية الموجهة ضد أى مجموعة على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو القومية".



واختتم: " إن موقف حكومة السويد يعبر عن منهجية المعايير المزدوجة وتزييف ذرائع حرية التعبير فى الإعتداء على الحريات الدينية وحقوق الإنسان، عاش الإسلام دين الحنفية السمحاء".