عاجل
مجلس حكماء المسلمين يُدين إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد الاتحاد السعودي يفاوض نجم الدوري الاسكتلندي أهم 7 نصائح لمرضى السكر في العيد بعد أكل اللحوم والأطعمة الدسمة حرق القرآن في السويد يُغضب الروس.. انحلال وفراغ روحي التمارين الرياضية قنبلة موقوتة تهدد مرضى انسداد الشرايين
الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بوتين يناصر المسلمين.. عدم احترام المصحف جريمة

بوتين يحتضن المصحف
بوتين يحتضن المصحف

اختلقت السويد أزمة لنفسها دون داعٍ؛ بعد موافقتها على حرق المصحف الشريف من قبل بعض المتطرفين أمام أحد المساجد، ليثور العالم الإسلامي بل وبعض البلدان الغربية في وجه هذه الأعمال البربرية المتطرفة، ويدينون الحادث برمته.

اقرأ أيضا.. إدانات عربية ودولية لحرق المصحف بالسويد.. أبوالغيط يحمل ستوكهولم المسئولية

من جانبه دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى ضرورة مقاطعة المنتجات السويدية من قبل العالم الإسلامي والعربي، ردًا على حرق المصحف الشريف .

بوتين يناصر المسلمين

وأشاد الأزهر الشريف، الخميس، بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه ما وصفها بـ"الإساءات المتكررة بحق القرآن الكريم".

وقال الأزهر، في بيان نشر على موقعه الرسمي: "يحيي الأزهر الموقف الشجاع الذي وقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف، ويدافع عن مقدسات المسلمين، ويعبر عن احترامه للإسلام".

وكان بوتين قد ظهر، يوم الأربعاء، وهو يحتضن المصحف الشريف بعدما أهداه له إمام مسجد.

وقال الرئيس الروسي خلال زيارته مسجد "الجمعة" في مدينة دربند: "بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين أخوتنا، وهذا هو الحال لدينا".

وأضاف: "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".

وصبيحة عيد الأضحى أقدم رجل على تمزيق المصحف الذي يحمله وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية الإذن بتنظيم "الاحتجاج".

ووجهت الشرطة السويدية في وقت لاحق اتهاما للرجل بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية.

مواد متعلقة

رئيس السنغال يدين حرق المصحف في السويد .. "مثير للاشمئزاز واستفزازى"

إدانات عربية ودولية لحرق المصحف بالسويد.. أبوالغيط يحمل ستوكهولم المسئولية

بهجت العبيدي: حرق المصحف في السويد يدمي قلوب 1.5 مليار مسلم

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد

حكماء المسلمين يُدين إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد

الأزهر يجدد الدعوة لمقاطعة المنتجات السويدية بسبب حرق المصحف
الجريدة الورقية