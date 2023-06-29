التمارين الرياضية قنبلة موقوتة تهدد مرضى انسداد الشرايين

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن ممارسة التمارين الرياضية من الممكن أن تسبب سكتة دماغية لمن يعانون انسداد الشرايين، على الرغم من كونها أمرًا حيويًا لضمان تدفق الدم بشكل جيد.

تأثير التمارين الرياضية على صحة القلب

ووفقًا لما نشره موقع "إكسبريس" البريطانى، على الرغم من أن ممارسة الرياضة جزء مهم من الحفاظ على الصحة، حتى لو كانت منخفضة الشدة مثل المشي، إلى جانب تغييرات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين، إلا أن ممارستها بشكل يومي يشكل خطورة على حياة مرضي انسداد الشرايين ويزيد من خطر إصابتهم بالسكتات الدماغية.

تأثير التمارين الرياضية على صحة القلب

وفي الوقت نفسه، وجد فريق من البحاثين الهنود، أن زيادة معدل ضربات القلب قد تؤدي إلى حدوث سكتة دماغية في المرضى الذين يعانون من انسداد شديد في الشرايين السباتية - الشرايين التي تمد الدماغ بالدم، أما بالنسبة للمرضى الأصحاء وأولئك الذين يعانون من انسداد طفيف في الشرايين، فإن التمارين الرياضية لا تزال مفيدة للحفاظ على تدفق الدم بشكل صحي، ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون بالفعل من تضيق، فقد لا يكون مفيدا.

وقارنوا تأثير معدل ضربات القلب الناجم عن التمرين، 140 نبضة في الدقيقة، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة من 67 و100 نبضة في الدقيقة، وكما هو متوقع، بالنسبة للحالات الصحية والمعتدلة، حسنت حالة التمرين من صحة الشريان السباتي المحاكى.

وبدوره، أوضح مؤلف الدراسة أن التمارين المكثفة تظهر آثارا سلبية على المرضى الذين يعانون من تضيق متوسط أو أعلى، مما يزيد بشكل كبير من إجهاد القص في منطقة التضيق، وبالتالي يؤدي إلى تمزق التضيق، مشيرًا الي إن ارتفاع معدل ضربات القلب قد يزيد أيضًا من احتمال حدوث تضيق آخر.

وتساهم العديد من العوامل في حدوث التضيق وخطر السكتة الدماغية، بما في ذلك العمر ونمط الحياة والوراثة، لكنهم يوصون بفحص صحة الشرايين بانتظام للأشخاص الذين يقومون بتمارين مكثفة، كما ينصح الأطباء بضرورة اتباع نظام تمارين محدد بعناية للأشخاص الذين يعانون من تضيق متوسط إلى شديد أو لديهم تاريخ من السكتات الدماغية.