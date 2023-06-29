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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحاجة راجيا تتصدر "الترند".. توفيت على جبل عرفات

الحاجة راجيا
الحاجة راجيا

تصدرت الحاجة المصرية راجيا حسني، مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين إذ تاهت على جبل عرفات أداء تأدية مناسك الحج، ليناشد نجلها السلطات السعودية والمصرية والحجاج بالبحث عن أمه التائهة، وينشر صورها على السوشيال ميديا.

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وعثر الحجاج على الحاجة راجيا، ولكن قد توفاها الله أثناء تأديه مناسك الحج، لتتصدر الترند مرة اخرى.

الحاجة راجيا تتصدر "الترند"

وكتب نجل الحاجة راجيا اثناء البحث عنها “أمي مغمى عليها في عرفات، وحد كلمنا من موبايلها ميعرفناش وبيقول انها معهاش اي حد ومرمية في الشارع”.

واضاف “أمي بقالها شهر ونص بتستعد للحج، وكأنها عارفة انها راحة ومش راجعة تاني”.

وسريعا ما دعا رواد السوشيال ميديا للحاجة راجيا المصرية، المتوفاة على عرفات، بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران وحسن الخاتمة.

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