أكثر من 2000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج في موسم الحج

تعرض أكثر من 2000 حاج، لإجهاد حراري منذ بداية موسم الحج من بينهم 1.721 شخصا، اليوم الخميس في ثاني أيام العيد، ووصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

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حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها "بلغت أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم الخميس 1721″، بالإضافة إلى 287 حالة سبق أن أعلنتهم الثلاثاء".

وزارة الصحة السعودية

الحجاج



وبلغت أعداد الوفيات 30 على الأقل بحسب أرقام أعلنتها عدة دول، ولم تقدم وزارة الصحة السعودية حصيلة للوفيات، وأعلنت إيران وفاة أكبر حاج يبلغ 114 عاما جراء أزمة قلبية، حسب وكالة فارس، التي أبلغت عن 10 وفيات بين الحجاج الإيرانيين، وتوفي 8 جزائريين و4 مغاربة حسب ما قال مسؤولون في البلدين.