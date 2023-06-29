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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الإجهاد الحراري والإسعافات الأولية للمصاب به

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

يتعرض الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف للإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ويحدث عندما تزداد حرارة الجسم بصورة بالغة بسبب الطقس الحار، ويشعر المصاب بالتعب والضعف، والدوار، والصداع، أو زيادة وسرعة في ضربات القلب، وقد يحدث له الجفاف ونقص كمية البول بعد التعرض للحرارة المرتفعة.

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أعراض الإجهاد الحراري:

تعرق كثيف. 

برودة وشحوب في لون الجلد.

غثيان أو قيء.

تشنج عضلات.

الشعور بالتعب أو الضعف.

دوخة أو إغماء. 

الصداع.

ضعف النبض.

الإسعافات الأولية لحالات لإجهاد الحراري:

تحريك المصاب إلى مكان بارد.

تخفيف الملابس من على جسمه.

وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط.

رش الجسم بالماء.

تشجيع المصاب على شرب الماء البارد.

 

حالات للإجهاد الحراري تتطلب سرعة التدخل الطبي: 

القيء.

سوء الأعراض.

استمرار الأعراض لأكثر من ساعة.

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