كانتي في الاتحاد.. أفضل خط وسط بالعالم أبويه ماليين ويبلغ 32 عاما

كانتي في الاتحاد، خبر انتشر كالنار في الهشيم وجعل اللاعب الفرنسي يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة بعد ما أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده رسميا مع الفرنسي نجولو كانتي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي عبر تويتر يحمل عنوان "لا تصدق الشائعات، كانتي اتحادي"، وظهر الفرنسي كانتي في مقطع فيديو قصير قال خلاله لاعب اتحاد جدة الجديد :" مهلا، هل صدقت ضلك؟، توقف لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، أنا نمر الآن".

كانتي يوجه رسالة عاطفية لتشيلسي

فيما وجه الفرنسي نجولو كانتي، لاعب اتحاد جدة الجديد، رسالة عاطفية إلى فريق تشيلسي بعد أن أتم انتقاله إلى الفريق السعودي في الساعات القليلة الماضية، وكتب كانتي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "وداعا تشيلسي، لقد حان وقت بداية مهمة جديدة في مسيرتي الكروية".

وأضاف: "من المهم أن أشكر عائلتي في تشيلسي من الجماهير، اللاعبين، المدربين، حتى الطاقم الطبي، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع من كانوا معي خلال الـ7 مواسم الماضية".

وأكمل: "تشيلسي يحمل لي ذكريات جيدة، وانتصارات عظيمة وألقاب لا تنسى في النادي، وأشكركم من كل قلبي، كما أشكر عائلتي وأصدقائي الذين كانوا دائما بجانبي في الأوقات الجيدة والغير ذلك".

وأنهى: "لم تكن هذه الفترة الأخيرة سهلة بالنسبة لنا ولعائلتنا، لكن استطعنا البقاء متحدين لمواجهة الشائعات والأكاذيب، أراكم قريبا في مغامرات جديدة".

كانتي أفضل لاعبي خط الوسط في العالم

وُلد كانتي في باريس لأبوين ماليين، بدأ حياته المهنية في سن الثامنة في جي اس سوران في الضواحي الغربية للعاصمة، حيث بقي هناك لمدة عقد، ووفقًا لمساعد المدرب بيير فيل، بقي كانتي خارج رادار الفرق الكبيرة بسبب حجمه الصغير وأسلوبه غير الأناني في اللعب.

من خلال اتصالات رئيس سوران في عام 2010، انضم إلى فريق الاحتياط في بولون، شارك في أول مباراة احترافية له في المباراة الأخيرة من موسم الدوري الفرنسي الدرجة الثانية في 18 مايو 2012.

نغولو كانتي من مواليد 29 مارس 1991، يعتبره الكثيرون أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، تمت الإشادة به على نطاق واسع لمساهماته الدفاعية ومعدل العمل المرتفع لديه.

عند مشاركته لأول مرة بشكل احترافي مع بولون في عام 2012، لعب كبديل في مباراة واحدة في دوري الدرجة الثانية، ولعب موسمًا كاملاً في الدرجة الثالثة في العام التالي.