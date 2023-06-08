انطلاق المعرض الرابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمطروح

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ المعرض الرابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي وفندق المشير أحمد بدوي بمحافظة مطروح، ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

يضم المعرض الذي يأتي ضمن خطة المجلس لدعم العمل الحر ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة؛ عددًا من المنتجات اليدوية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك بالمعرض نحو ٢٠ عارضًا من ذوي الإعاقة بمحافظة مرسى مطروح.

زار المعرض العقيد أحمد حسن مدير نادي وفندق المشير أحمد بدوي بمدينة مرسى مطروح، والعقيد محمد علي نائب مدير النادي، والعميد وائل يونس.

جدير بالذكر أن المجلس قام بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بإعداد برنامج خاص لإقامة كثير من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية، وسيتم تنفيذها خلال الفترة من ٤ مايو حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣.

تهدف هذه المعارض إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإبراز جهودهم ومساهمتهم في الاقتصاد المصري، والعمل على تمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى التدريب على آليات السوق المصرية، وتشجعيهم على الاستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم المختلفة التي تعمل على دفع عجلة الاقتصاد بالدولة، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على تقديمهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.