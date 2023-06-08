الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

انطلاق المعرض الرابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمطروح

المعرض الرابع لمنتجات
المعرض الرابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمطروح

 نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ المعرض الرابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي وفندق المشير أحمد بدوي بمحافظة مطروح، ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

 يضم المعرض الذي يأتي ضمن خطة المجلس لدعم العمل الحر ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة؛ عددًا من المنتجات اليدوية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك بالمعرض نحو ٢٠ عارضًا من ذوي الإعاقة بمحافظة مرسى مطروح.

txt

التضامن تطلق حملة لكفالة حقوق السيدات ذوات الإعاقة

 زار المعرض العقيد أحمد حسن مدير نادي وفندق المشير أحمد بدوي بمدينة مرسى مطروح، والعقيد محمد علي نائب مدير النادي، والعميد وائل يونس.

جدير بالذكر أن المجلس قام بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بإعداد برنامج خاص لإقامة كثير من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية، وسيتم تنفيذها خلال الفترة من ٤ مايو حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣.

 تهدف هذه المعارض إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإبراز جهودهم ومساهمتهم في الاقتصاد المصري، والعمل على تمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى التدريب على آليات السوق المصرية، وتشجعيهم على الاستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم المختلفة التي تعمل على دفع عجلة الاقتصاد بالدولة، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على تقديمهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.

مواد متعلقة

جراحة نادرة لإنقاص وزن سيدة تعاني من انقلاب الأحشاء التام

وزير الصحة ورئيس هيئة الشراء الموحد يشهدان توقيع بروتوكول تعاون

وزير الصحة يبحث مع نظيره بدولة مدغشقر التعاون بالملفات الصحية المشتركة

وزير الصحة يبحث مع نظيرته الأرجنتينية سبل التعاون المشترك

لقاءات عربية وإفريقية لنقل التجارب المصرية في مجال السياحة العلاجية

ختام برنامج تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي

وزير الصحة: جائحة كورونا خلقت فرصة لتحقيق الأمن الصحي للشعوب الأفريقية

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 195 ألف مواطن
الجريدة الورقية