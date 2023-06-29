وفاة رجل رميًا بالرصاص في مشاجرة بفيلم جينيفر لورانس الجديد

تعرض رجل للقتل أثناء عرض فيلم النجمة العالمية جينيفر لورانس الجديد No Hard Feelings، في البوكيرك، بـ نيو مكسيكو، حيث لقى مايكل تينوريو، 52 عامًا، حتفه بالرصاص في مشاجرة حول بعض المقاعد المحجوزة أثناء عرض الفيلم.

وأكد شهود عيان للشرطة أن رجلًا عرف باسم إنريكي باديلا، 19 عامًا، وصل إلى السينما مع صديقته، لكنه وجد زوجين آخرين في مقاعدهما المحجوزة للفيلم، بحسب ما ورد حاول موظفو السينما المساعدة في حل النزاع، لكنه تصاعد أكثر وأدى إلى مشادة، وفقًا لشهود.

جينيفر لورانس

من جانبها قالت الشرطة إن باديلا سحب بندقيته في النهاية وبدأ في إطلاق النار.

بينما قام ضابط شرطة خارج الخدمة بتقديم الإسعافات الأولية ويعتقد الآن أنه يتعافى في المستشفى تحت حراسة مسلحة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة جيلبرت جاليجوس إنه عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث "كان هناك الكثير من الفوضى لأسباب مفهومة، وأن الكثير من الناس كانوا يحاولون الهرب من المسرح"، السينما لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكانت ردت النجمة الأمريكية جينيفر لورانس على الجدل المثار بشأن ظهورها بـ شبشب بالدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي.

جينيفر لورانس: ارتدائي الشبشب ليس له علاقة بالاحتجاج على قواعد اللبس

حيث أكدت جينيفر لورانس فى تصريحات تليفزيونية إنها لم تكن على علم بحالة الجدل التي أثيرت بسبب ذلك وأن ارتدائها لـ "الشبشب" ليس له علاقة بالاحتجاج على قواعد اللبس في المهرجان.

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وأضافت: “لم أكن أدلي بتصريح سياسي وليس لدي أي فكرة عن إذا كان نجومًا آخرين ارتدوا أحذية مسطحة أو ساروا حفاة القدمين على السجادة الحمراء احتجاجًا على قواعد اللباس الصارمة الشهيرة في كان”.

جينيفر لورانس

وتابعت: "كنت أرتدي الكعب العالي وكان حذائي ضخم للغاية، لكن بعد ذلك نسيت التقاط صورة مع فريق الإنتاج الخاص بي، لذلك كان علينا أن نلتقط صورة أخرى وكنت أعلم أني سوف أنزلق إذا حاولت النزول وأنا أرتدي الحذاء الذي كان حجمه أكبر من اللازم، لذا استبدلت الكعب بـ حذاء مسطح".

حرصت النجمة جينيفر لورانس على العودة إلى نيويورك لترافق ابنها الصغير فى جولة، وذلك بعد إطلالتها الجذابة في مهرجان كان السينمائي التي خطفت بها الأنظار.

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تألقت النجمة جينيفر لورانس على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، وذلك خلال حضورها عرض الفيلم الفرنسي Anatomy Of A Fall، الذي يُظهر تجارب النساء في ظل حكم طالبان.

جينيفر لورانس برفقة ابنها

بعد غياب دام طويلًا عادت جينيفر لورانس للساحات مرة أخرى في فيلم الدراما المنتظر Causeway ويشاركها البطولة بريان تيري هنري.

جينيفر لورانس

قصة الفيلم

وتدور قصة الفيلم حول فتاة تدعى لورانس، والتي تكافح من أجل التكيف مع حياتها بعد عودتها إلى منزلها في نيو أورلينز، حيث يسلط الفيلم الضوء على التفاصيل المثير التي تظهر في حياة لورانس ، وسيتم طرح الفيلم عبر منصة AppleTV.

جينيفر لورانس

تفاصيل فيلم Causeway الفيلم من إخراج المخرجة المسرحية يلا نيوجباور، والذي اشتهرت بإخراجها عددًا مميزًا من الاعمال أبرزها، مسلسل The Sex Lives of College Girls، والذي لقى رواجًا واسعًا بين الجمهور ، والعمل من تاليف أوتيسا موشفيغ، لوك جوبل، وإليزابيث ساندرز، ومن إنتاج منصة AppleTV. وتشمل مواقع التصوير الخاصة بالفيلم عددًا من الأماكن بـ مدينة نيو أورلينز بالولايات المتحدة.

جدير بالذكر ان جينيفر لورانس الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار استقبلت، طفلها الأول من زوجها تاجر التحف الفنية، كوك ماروني الذي ارتبطت به في العام 2018، وتزوجت به في أكتوبر من العام 2019 في قصر بيلكور نيوبورت في رود أيلاند.

جينيفر لورانس

إيرادات ليوناردو دي كابريو أكبر من إيراداتي

وكانت اعترفت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، أن الممثل، ليوناردو دي كابريو يتفوق عليها في ‏حصد الإيرادات بشباك التذاكر السينمائية ، وبينما عبرت لورانس البالغة من العمر 31 عاما في تصريحات لها مع مجلة "فانيتي فير" عن تعاونها الفني الأول مع دي كابريو في فيلمهما الجديد "Don’t Look Up"، من إنتاج منصة "نيتفلكس" الأمريكية، فقد لفتت إلى وجود فارق كبير بينهما في الأجر المادي.

وفي تقريرها السنوي لرواتب ممثلي هوليوود، كشفت مجلة "فارايتي" الأمريكية أن جينيفر لورانس تتقاضى 5 ملايين دولار أقل من ليوناردو دي كابريو، على الرغم من أنها في قائمة أسماء الممثلات الأكثر طلبا للتعاقد معهن.

جينيفر لورانس

وعن تفاوت الأجور بينها وبين ليوناردو دي كابريو، قالت جينيفر لورانس: "ليونارود يحصد لشباك التذاكر أكثر مما أفعله، وأنا محظوظة للغاية وسعيدة بصفقتي مع نيتفلكس".

وأردفت: "لكن أنا متأكدة من أنه من غير المريح للغاية الاستفسار عن المساواة في الأجر بالنسبة للنساء، وإذا كنت تشكك في شيء يبدو غير متساو، فسيردون عليك بأنه ليس تباينا بين الجنسين، لكنهم لا يستطيعون إخبارك ما هو بالضبط ".

جينيفر لورانس

وتجسد جينيفر لورانس وليوناردو دي كابريو في أحداث فيلم "Don’t Look up" دور علماء فلك يحاولون تحذير الكوكب من مذنب قاتل يتجه إلى الأرض.

وسيطرح الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 10 ديسمبر المقبل، بينما سيعرض على "نيتفلكس" في 24 من الشهر نفسه.