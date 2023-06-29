وفاة الحاجة راجيا مفقودة الحج|فرحة انتهت بمأساة: "نفسي اتدفن مع الرسول" (تفاصيل)

أفجع خبر وفاة الحاجة راجيا حسني عبدالسلام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وافتها المنية بعد أن فُقدت منذ صباح يوم الإثنين الماضي، في السعودية أثناء أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة.

وفاة الحاجة راجيا مفقودة الحج:

أعلن أحمد سامي ابن الحاجة المصرية راجيا حسني عبدالسلام نبأ وفاتها، بعد ما يقرب من 24 ساعة على إعلانه غيابها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجاء ذلك خلال منشور مؤثر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، قائلًا: "أمي في ذمة الله، حضرت عرفات وماتت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الحاجة راجيا مفقودة الحج

وفاة الحاجة راجيا مفقودة الحج

قصة الحاجة راجيا من الاختفاء أثناء أداء مناسك الحج حتى الوفاة:

كشف أحمد عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية جمعته بوالدته الحاجة راجيا والتي تمت أول أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أنها تواصلت معه بينما كانت تتجه في الطريق إلى جبل عرفات سيرًا على الأقدام رفقة عدد من أصدقائها الحجاج، مؤكدًا أنها كانت مقيمة في مكة منذ شهر ونصف وتستعد لأداء مناسك الحج.

وفاة الحاجة راجيا مفقودة الحج

أضاف أحمد أنه لا يعلم حتى الآن من أي مكان كانت تتجه والدته إلى جبل عرفات، مضيفًا: "كلمتني على الساعة 11 الظهر وقالت إنها رايحة جبل عرفات، وقدامها زحمة وأنها دايخة وتعبانة شوية، واطمنا عليها وقفلت، ولكن بعد شوية واحدة اتصلت من تليفونها وبتزعق وبتقول أنتم إزاي سايبنها لوحدها دي تعبانة، قولت لها إحنا في مصر عرفيني أنتم فين بالظبط وأنا هبعت لك حد، وطلبت منها تعرفني مكانهم بالظبط، وبلغتني أنهم قبل عرفات بـ3 كيلو، ورجعت بلغتني إن أمي أغمى عليها".

ابن الحاجة راجيا مفقودة الحج

وجَّه أحمد استغاثة عاجلة لتوجيه المسئولين بسرعة البحث عن والدته من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "يا جماعة الشير ونبي لحد ما أوصلها حتي الآن مفيش أي أخبار .. في حد أعرفه في الحج أمي مغمي عليها في عرفات وحد كلمنا من موبايلها ميعرفهاش وبيقول إنها معاهش أي حد ومرميه في الشارع !!؟ .. شير ونبي يا جماعة".

وفاة الحاجة راجيا مفقودة الحج

أضاف أحمد سامي: "أمي مرميه في الشارع بقالها ساعتين ومفيش إسعاف رحتلها والشخص اللي بيرد علي موبايلها بيقول إنها في غيبوبه وبيقولي اتصرف بسرعه عشان أنا عايز أمشي .. الاسم راجيا حسني عبدالسلام .. رقم الموبيل في السعودية: +966 56 492 2954 .. الموبيل اتقفل من نص ساعة.. بيقول إنهم قبل عرفات بـ3 كيلو.. هي مش مسافرة مع شركة ولا هي تبع حملة هي مسافرة مع ناس صحبها من شهر ونص وتاهت منهم مش عارفين يوصلولها".

وفاة الحاجة راجيا مفقودة الحج

تابع أحمد رحلة البحث عن والدته خلال منشور آخر مشيرًا إلى أنه تم العثور عليها في مستشفى منى الجسر، مضيفًا: "يا ريت لو حد يعرف حد شغال هناك أو يقدر يتواصل مع حد هناك أو حد من وزارة الصحة هناك ياريت يتحرك بسرعة ويبلغني فورًا .. عايز أشوف أمي أرجوكم".

وفاة الحاجة راجيا مفقودة الحج

أحمد ابن الحاجة راجيا مفقودة الحج ينعي وفاة والدته بكلمات مؤثرة: "كانت بتقولي أنا نفسي أتدفن مع الرسول بس بعد ما أحضر فرحك"

أعلن أحمد وفاة والدته بعد ساعات قليلة خلال منشور آخر وكتب: "أمي في ذمة الله .. حضرت عرفات وماتت .. إنا لله وإنا إليه راجعون"، مُضيفًا: "كانت بتقولي أنا نفسي أدفن مع الرسول بس بعد ما أحضر فرحك"، أرفق مع المنشور مجموعة صور للمحادثات الأخيرة بينهما عن تجهيزاته للزواج من خطيبته إسراء ودعواتها الدائمة لهما.