وفاة مفتشية تمريض الشرقية أثناء تأديتها مناسك الحج

نعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل أول الوزارة، أخصائية التمريض آمال إسماعيل علي، مفتشة التمريض بالمديرية، والتي وافتها المنية أمس الأربعاء، أثناء تأديتها مناسك الحج بعد رمي جمرة العقبة.

وجاء في بيان المديرية: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة أخصائية التمريض آمال إسماعيل علي مفتشة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والتي وافتها المنية أمس الأربعاء، أثناء تأديتها مناسك الحج بعد رمي جمرة العقبة، عن عمر يناهز ٥٧ عاما، وتم دفنها في أرض البقيع أطهر بقاع الأرض.

ودعى وكيل الوزارة في بيان المديرية، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.