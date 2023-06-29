انتشال جثة سيدة مجهولة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنيا ، اليوم الخميس بالتعاون مع الأهالي، من إنتشال جثمان سيدة في العقد الرابع من عمرها، من ترعة الابراهيمية، جنوب مدينة المنيا.

وتم ايداع الجثة بمستشفي المنيا العام، تحت تصرفات النيابة العامة، وكان اللواء مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا، يفيد بإنتشال جثة سيدة من الترعة الإبراهيمية ناحية امام قرية بني احمد ومنسافيس بمركز ومدينة المنيا ، وجاري التعرف علي هويتها.

وكلف اللواء مدير الأمن ، رجالات وحدة المباحث الجنائية بالمركز ، بالوقوف علي اسباب الواقعة، وانتدبت النيابة العامة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، لوجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر عن ذلك الواقعة المحضر اللازم .