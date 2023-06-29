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الخميس 29 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

حجاج الجمعيات الأهلية المتعجلين ينتهون من رمي الجمرات

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية

ينتهي حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المتعجلين من رمي الجمرات، وذلك عقب انتهاء ثاني أيام التشريق، ويعودون إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع؛ حيث تبلغ نسبة المتعجلين ٥٠% من إجمالي عدد الحجاج.

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وكان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمي الجمرات طوال أيام التشريق.

وشهدت مخيمات مشعر منى عملية تنظيمية رائعة، حيث يتوفر بها جميع احتياجات الحجاج المعيشية بداية من الخيام النموذجية، المكيفة الهواء وبوفيه مفتوح للوجبات، بالإضافة إلى الفاكهة والمشروبات الباردة والساخنة .

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إن نفرة الحجيج المتعجلين ستتم إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

ولفت عبد الموجود إلى أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولا.

وأكد عبد الموجود أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أية إصابات، بعد انتهاء ٥٠% منهم من رمي الجمرات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.

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