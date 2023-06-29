حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات (شاهد)

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وفي أول أيام التشريق، وذلك تعبيرًا عن رفضهم للشر والشيطان.

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وتبدأ عملية رمي الجمرات برمي الجمرات الصغيرة، ثم يليها رمي الجمرة الوسطى، وأخيرًا رمي الجمرة الكبرى.

إبراهيم عليه السلام رفض ذلك ورمى الشيطان بالحجارة

ومن المعروف أن الشيطان حاول إغواء النبي إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل، ولكن إبراهيم عليه السلام رفض ذلك ورمى الشيطان بالحجارة، ومنذ ذلك الحين، يقوم الحجاج برمي الجمارات للتعبير عن رفضهم للشر والشيطان.

عملية رمي الجمرات تتطلب تنظيمًا جيدًا وإجراءات أمنية صارمة

وتتطلب عملية رمي الجمرات تنظيمًا جيدًا وإجراءات أمنية صارمة لضمان سلامة الحجاج، حيث تعمل السلطات السعودية على توفير الخدمات اللازمة وتنظيم حركة الحجاج وتوجيههم خلال هذه المناسك، كما تقوم بتنظيم حملات توعية للحجاج حول كيفية أداء رمي الجمرات بشكل صحيح وآمن.

بالإضافة إلى رمي الجمرات، يقوم الحجاج أيضًا بأداء مناسك أخرى خلال فترة الحج، مثل طواف الكعبة والصعود إلى جبل عرفة والتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، وتعتبر هذه المناسك أيضًا من أهم أركان الحج وتعبيرًا عن التواصل مع الله وتعزيز الروحانية والتقوى.