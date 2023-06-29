تحرير 125 محضر لذبح الأضاحي بالشوارع في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة ١٤٣٧ أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك للذبح داخل المجازر.



أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام مشيراً أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين بالمجان طوال أيام العيد لذبح الأضاحي .



وأكد محافظ الجيزة ان جهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز اسفرت عن تحرير ١٢٥ محضر سواء للذبح بالمخالفة للشوارع أو لسيارات تقوم بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث جاء مركز العياط في المقدمة بضبط ٤٧ حاله والهرم ١٥ حاله و الحوامدية ١٠ حالات والطالبية ٩ حالات والعمرانية ٨ حالات .



وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التموينية والتي اسفرت عن تحرير ١٩٩ محضر لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات والاوزان المحددة للخبز والتلاعب في الأرصدة والغلق .



وأكد محافظ الجيزة، استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحي المبارك .

لافتا علي التواجد اليومي خلال إجازة عيد الأضحى لورديات العمل الصباحية والمسائية والقوي البشرية بالأحياء والمراكز للتعامل الفوري حيال الشكاوي الواردة من المواطنين .