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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

تفاصيل عرض فيلم تشيللو لـ تركي آل الشيخ

تركي آل شيخ وفيلمه
تركي آل شيخ وفيلمه الجديد

انتهى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، من تصوير 80% فيلمه السينمائي الأول  "تشيللو"، المقتبس عن روايته التي تحمل ذات الاسم، والتي وقّعها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

 

ونشر آل الشيخ عبر منصات التواصل الاجتماعي، الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم، معلقاً: "أتمنى يعجبكم، وسعيد بالتجربة اللي شاركني فيها أبطال من السعودية والكويت وسوريا وإنكلترا وأمريكا والمخرج العالمي Darren Bousman".

وأعلن موعد عرض الفيلم في دور السينما سيكون بتاريخ 14 سبتمبر المقبل.

وقد أظهر الفيديو الدعائي بعض أبطال العمل منهم، الفنانة الكويتية سعاد عبد الله، والفنانان السوريان غسان مسعود، وسامر إسماعيل، وعدد من الفنانين السعوديين بينهم الشاب مهند الحمدي.

 

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وكان آل الشيخ قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي الانتهاء من عمليات تصوير الفيلم التي جرت "بنسبة 50% في المملكة بين الرياض، وضرما، والعلا، و30% في أوروبا بشركة وطنية سعودية".

وقال إن "أكثر من ٢٠٠ سعودي تدربوا وتعلموا على يد أكبر المخرجين، ومدراء التصوير، وفي الماكياج، والملابس، والديكور، شاركوا في هذا العمل"، مضيفًا "أنّ الفيلم لن تقل جودته عن أكبر الأفلام في هوليوود، وأنه سيُدبلج إلى 7 لغات".

تركي آل شيخ

نبذة عن تركي آل شيخ 

اسمه بالكامل تركى بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ من مواليد4 أغسطس 1981، المستشار الحالى للديوان الملكى بمرتبة وزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية. 

شغل عده مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربى لكره القدم، ورئيس إداره الإتحاد الرياضى لألعاب التضامن الإسلامى، و رئيس مجلس إدارة الهيئه العامة للرياضة فى المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية و الرئيس الفخرى لنادى التعاون فى بريده، و الرئيس الفخرى ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادى الوحده فى مكة المكرمة، و بيملك نادى بيراميدز المصرى.

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تخرج تركي آل شيخ من كلية الملك فهد الأمنية سنة 2000 بدرجة البكالوريوس فى العلوم الأمني، بالإضافة  لدورات فى علم الجريمة و التحقيق و إدارة المخاطر و الإدارة.

بدأ تركي آل شيخ فى القطاع الحكومى بوزارة الداخلية واستمر حتى رتبه نقيب،ثم بعدها انتقل إماره الرياض لسنتين، ثم اشتغل بمكتب أمير منطقه الرياض، و ثم عمل بمكتب وزير الدفاع و ديوان ولى العهد لمده تلات سنين لحد يناير سنه 2015 لما لما اتعين مستشار فى الديوان الملكى بالمرتبه الممتازه، فى يونيو سنة 2017 صدر أمر ملكى بترقيته مستشار بالديوان الملكى بمرتبه وزير.

على المستوى الفني اشتهر تركي آل شيخ لكتابته للشعر الغنائى وغنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.

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