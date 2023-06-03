تركي آل شيخ: وضع منطقة نجران على خارطة فعاليات المملكة حتى نهاية سبتمبر

تستمر جولة المملكة 2023، التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، في إضافة مناطق إليها، بعد اضافة منطقة الباحة قبل نحو اسبوع.

و أعلن رئيس مجلس ادارة الهيئة الاستاذ تركي بن ​​عبد المحسن الشيخ ، أمس الجمعة، وضع منطقة نجران على خارطة الانشطة، التي ستسافر في أنحاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليرتفع عدد المدن والمناطق في الجولة إلى 17 مدينة ومنطقة.

جولة المملكة 2023 أكبر جولة في المملكة

وقال الشيخ في بيان: “جولة المملكة 2023 التي تعد أكبر جولة في المملكة يتم تنفيذها بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج جودة الحياة”، الترفيه سواء قبل بدء العروض أو الاشتراك فيها. الترويج ، وحتى الخدمات المساندة لهم ، مثل تنظيم المعارض الإبداعية والترويج لها ، والخدمات التنظيمية والفنية التي تصاحب كل معرض.

وأضاف: “تعمل المؤسسة من خلال أنشطة جولة المملكة 2023 على إتاحة الفرص للقطاع الخاص في المناطق والمدن التي سيزورها ، لتعظيم الفوائد الاقتصادية وتحقيق الأثر الاجتماعي من حركة الترفيه من مدينة إلى مدينة. ” المناطق التي ستختبرها “، مؤكداً أن الشباب والشابات في المملكة سيكون لهم الدور الأكبر في خلق الفرح من خلال التنظيم. قطاع في دولتنا العزيزة.

واختتم آل الشيخ بيانه بالإعراب عن خالص امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء عراب الرؤية على دعمهما المستمر وغير المحدود لقطاع الترفيه وكافة قطاعات الدولة.

يذكر أن جولة المملكة 2023 هي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه والتي تهدف إلى تلبية الرغبات الترفيهية لسكان وزوار الدولة، ومن بين الأحداث التي ينتظرها الجمهور اليوم الجمعة، حفل موسيقي سيقام في مركز الملك عبد العزيز الحضاري بالباحة للفنانة أصيل أبو بكر سالم والفنان الشاب رامي عبد الله، فيما تستمر فعاليات الكوميديا ​​المصرية “حتى لا يطير المحل” على خشبة المسرح بالنادي الأدبي والثقافي بحائل.