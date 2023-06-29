..ولأول مرة البيت الأبيض يحتفل مع تجمع لقادة الجالية المسلمة

وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن تهنئة إلى جموع المسلمين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك.

وقال «بايدن»، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى: نرسل أنا وزوجتى جيل أطيب تمنياتنا إلى كل من يحتفلون بعيد الأضحى.

وأشار الرئيس الأمريكى فى البيان إلى أنها المرة الأولى التى يحتفل فيها البيت الأبيض بعيد الأضحى مع تجمع لقادة الجالية المسلمة، تستضيفه نائبة الرئيس كامالا هاريس والرجل الثانى دوجلاس إمهوف.

وأضاف أن تقاليد عيد الأضحى وأداء فرائض الحج تمثل فرصة للمسلمين لتجديد إيمانهم وتذكر بأهمية الإيثار والصدقة وخدمة الفقراء.

وأعرب الرئيس الأمريكى عن تقديره لمساهمات المسلمين الأمريكيين لمجتمع الولايات المتحدة، مؤكداً أن وجودهم يعزز التزام واشنطن بالتنوع والشمول والحرية الدينية.

وتابع: «عندما نجتمع مع الأحباء وننخرط فى العبادة والأعمال الخيرية وخدمة المجتمع خلال هذه المناسبة المقدسة، دعونا نجدد التزامنا بالقيم التى تربطنا معاً.. التعاطف والاحترام المتبادل.. هذه المبادئ هى جوهر الإسلام والروح الأمريكية».

وأشار بايدن إلى أنه بينما يحتفل المسلمون فى جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، يؤدى أكثر من مليون حاج مناسك الحج بشكل سلمى فى جبل عرفة ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية- بما فى ذلك الآلاف من المسلمين الأمريكيين- وهنا فى أمريكا، نشارك فى العمل بتجديد التزامنا بالسعى لتحقيق السلام وعالم أفضل للجميع.