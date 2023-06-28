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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

حادث ينهي حياة طالب ويصيب 3 أشخاص

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» بدائرة القسم، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق «مصر - إسكندرية»، وأمر اللواء محمد الشرقاوي، رجال المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ملاكي قيادة موظف بشركة، وبصحبته 3 آخرين، إثر اصطدام السيارة بالحواجز الخرسانية الموجودة على جانب الطريق، ما أسفر عن وفاة طالب، 16 عاما، وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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