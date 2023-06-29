قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك لسرقته فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

اقرأ أيضاً: النيابة تحقق في واقعة تسمم 13 شخصًا بالجيزة





فيما كلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة .

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل، به آثار اعتداء، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تحريات مكثفة للوصول لحل لغز جريمة الطالبية

وفي سياقٍ مُتصل، تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بـمنطقة الطالبية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مقتول داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة لحل لغز القضية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط المُجرمين وضبط كافة أشكال الخروج عن القانون الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويشن رجال الأمن حملات مُكبرة يومياً من أجل الإيقاع بالمُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المُختلفة.

وتستهدف الحملات الوصول لمعدلات جريمة مُنخفضة بمُلاحقة المُجرمين في كافة أوكارهم الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.