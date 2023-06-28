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100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك حديقة الحيوان تفتح أبوابها أمام الزوار في أول أيام عيد الأضحى
الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إقبال كبير على ألعاب حديقة حيوان الجيزة في أول أيام العيد (صور)

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

توافد المواطنون على حديقة الحيوان بالجيزة صباح اليوم الأربعاء للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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واصطحب الأسر ذويهم وأطفالهم، لقضاء وقت ممتع بالحديقة.

وشهدت الالعاب والملاهي بالحديقة اقبال كبير من قبل الأسر والأطفال، وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الاثنين الموافق ٣ يوليو المقبل.
وفتحت حديقة الحيوان الجيزة اليوم الأربعاء أبوابها لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

وبلغت سعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهًا لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويًا.

وانتهى مئات الأسر من تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة فيصل، وسط فرحة عمت وجوه الشباب والأطفال.
وعقب الانتهاء من الصلاة تبادل الأهل والأصدقاء التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما قام كبار السن بتوزيع الحلوى الملونة على الأطفال والمارة عقب انتهاء صلاة العيد.
وفي تمام الساعة السادسة واثنين وعشرون دقيقة، أدى المواطنون صلاة العيد وفق الموعد المحدد بمحافظة الجيزة.


ويعد أول يوم عيد الأضحى المبارك اليوم الثاني من الإجازة التي قررها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي بدأت أمس الثلاثاء وقفة عرفة وتنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث من شهر يوليو لعام ٢٠٣٣.

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

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