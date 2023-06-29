ضبط طن حشيش في حملة أمنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جراما من مخدر الأفيون بحوزة شخصين.

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تلاحظ لقوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس، قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها، مما أدى إلى انقلابها.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وهو مصاب وتم نقله إلى المستشفى، وبرفقته آخر -له معلومات جنائية- مصاب بكدمات متفرقة، وعثر بداخل السيارة على "كمية من مخدر الحشيش وزنت طن، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلو جراما"، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 70 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حلس شخصين متهمين بحيازة 300 طربة حشيش

وفي سياقٍ مُتصل، قررت نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، أمس الأربعاء، حبس شخصين، عاطلين، لهما معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 300 طربة لمخدر الحشيش، تزن 30 كيلو جرام، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محل إقامتهما نطاق دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لمساعدتهما في توزيع المخدرات.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.

ويشن رجال وزارة الداخلية حملات يومية مُكبرة هدفها ضبط المُجرمين والإيقاع بكافة المُخالفات.