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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يُهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

 

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وقال وزير الداخلية: فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد.

 

وأضاف وزير الداخلية: جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ والتعبير عن إرادة شعبية سعت نحو التخلص من دعاوى التفرقة.. والانطلاق نحو ترسيخ ثوابت الهوية المصرية.. ليسطر التاريخ أزهى مراحل النضال الوطنى فى البناء والتنمية والازدهار، ويشهد العالم بأسره على تكاتف المجتمع المصرى العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة تجسيدًا لكفاح شعب أبى، وانتصارًا لقيم الكرامة والعزة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير.

 

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