إحالة المتغيبين عن نوباتجيات العيد بمستشفيات قنا الي التحقيق

أجري الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، جولة تفقدية في ايام عيد الأضحي المبارك لمستشفي حميات قنا ومستشفى صدر قنا، وذلك للإطمئنان علي سير العمل وتوافر الخدمة الطبية اللازمة للمرضي.

إستهلها بتقديم التهنئة للفريق الطبي المتواجد بمناسبة العيد وأستكمل الدكتور راجي زيارته بتفقد الأقسام المختلفة للإطمئنان علي المرضي وسلامتهم مهنئا المرضي بالعيد داعيا لهم بالسلامة والعافية.

وخلال الزيارة تبين تغيب عدد من الفريق الطبي النوبتجيين وعلي الفور أمر تواضروس بتحويل المتغيبين للشؤون القانونية العاجلة وتوقيع أقصي جزاء للمقصرين.

إستمرار المرور والمتابعة علي منافذ الخدمة الطبية

وأكد الدكتور راجي علي إستمرار المرور والمتابعة علي منافذ الخدمة الطبية بشكل مفاجئ بمعدل ثلاث مرات علي كل مستشفي خلال فترة أجازة العيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة لمنافذ الخدمة الطبية في فترة الأعياد.

كما تابع الدكتور راجي تاوضروس، جولته التفقدية بتفقد مستشفي الوقف المركزي، للإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في العيد.

حيث تفقد الإستقبال للتأكد من الفريق النوبتشي وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ ومستلزمات مكافحة العدوي كما تابع سيادته تردد المستشفي والعيادات المسائية بالمستشفى.

وإستكمل تاوضروس جولته بالمستشفي في رفقة الدكتور محمد عبدالقوي مدير المستشفي في الأقسام المختلفة للإطمئنان علي المرضي المحجوزين بالمستشفي حيث هنأهم سيادته بالعيد داعيا لهم بالصحة والعافية.

هذا إطمئن وكيل صحة قنا، علي الخدمة المقدمة لهم موجها بتذليل العقبات التي تحول دون الخدمة الجيدة لهم.

وأضاف الدكتور راجي أن جهود فرق المتابعة والإشراف بقيادة الدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني والدكتور محمد العديسي وكيل الطب العلاجي ومدير إداره الكلي الصناعي، و نبيل فوزي مسؤل التفتيش المالي والإداري بمديريه الصحه بقنا إستمرت بتفقد فريق المتابعة بالمديرية لمستشفي فرشوط المركزي في حضور الدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفى، حيث تفقد الفريق الاستقبال وتواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر الأدوية اللازمة ومستلزمات الطوارئ.

وإستكمل تواضروس قائلا أن جولة فريق الإشراف بفرشوط المركزي إمتدت لمتابعة قسم الحضانات واقسام النساء والتوليد والأطفال والعنايه المركزه والعمل و الاشعه.